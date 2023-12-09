بطولة قطر - يوسف المساكني ينقذ في الوقت بدل الضائع العربي من الخسارة امام معيذر

اهداف الفريق : 2️⃣ - 2️⃣

⚽️ رافينيا الكنتارا

⚽️ يوسف المساكني #العربي pic.twitter.com/zT7ymlqJZO — منبر العربي 🇶🇦|🇵🇸 (@mnbralarabi) December 8, 2023

انقذ الدولي التونسي يوسف المساكني فريقه العربي من الخسارة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 90 زائد 9 في المباراة امام معيذر التي اقيمت امس الجمعة لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة قطر لكرة القدم.وانتهت المقابلة بالتعادل بهدفين لمثلهما.ويحتل العربي المركز الثامن برصيد 10 نقاط من 9 مباريات بينما ياتي معيذر في المركز الحادي عشر قبل الاخير ب6 نقاط من 11 مقابلة.