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بطولة قطر - يوسف المساكني ينقذ في الوقت بدل الضائع العربي من الخسارة امام معيذر

Publié le Samedi 09 Decembre 2023 - 08:45 قراءة: 0 د, 28 ث
      
انقذ الدولي التونسي يوسف المساكني فريقه العربي من الخسارة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 90 زائد 9 في المباراة امام معيذر التي اقيمت امس الجمعة لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة قطر لكرة القدم.
وانتهت المقابلة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويحتل العربي المركز الثامن برصيد 10 نقاط من 9 مباريات بينما ياتي معيذر في المركز الحادي عشر قبل الاخير ب6 نقاط من 11 مقابلة.


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