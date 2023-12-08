رئاسة الحكومة : جلسة عمل وزارية حول وضعية شركتي البيئة والغراسة والبستنة

أشرف رئيس الحكومة أحمدالحشّاني، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت لمتابعة وضعية شركتي البيئة والغراسة والبستنة بولايتي تطاوين وقبلي.



وجاء في بلاغ اعلامي أنه تقرر بعد التداول وجوب تحسين حوكمة الشركتين وتطوير آليات التصرف بها ، بهدف الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية المتاحة بولايتي قبلي وتطاوين.





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وتقرر في الإطار نفسه، مواصلة دراسة الإمكانيات الاقتصادية المتاحة والميزات الجهوية الّتي ستمكّن من خلق مشاريع لفائدة الشركتين وضمان التوظيف المجدي للأعوان