أولمبياد باريس 2024: السماح بمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة موافقتها على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد في دورة الألعاب الاولمبية الصيفية القادمة التي ستقام في باريس خلال الفترة من 26 جويلية إلى 11 أوت 2024 شرط ألا يدعموا الصراع في أوكرانيا.

وقالت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان لها اليوم " حتى الآن الأمر ينطبق على 11 رياضيا محايدا في الألعاب الفردية تأهلوا للمنافسة بينهم 8 من روسيا و3 من بيلاروسيا".

وأضاف البيان "قررت اللجنة التنفيذية في اللجنة الاولمبية الدولية بان "الرياضيين المحايدين الفرديين الذين تأهلوا من خلال نظام تصفيات الاتحادات الدولية، مخولون المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024".

وجاء قرار اللجنة الاولمبية الدولية بعد طلب الاتحادات الرياضية الدولية قبول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد "بأسرع وقت" في دورة الالعاب الاولمبية بحسب بيان صادر عنها بعد القمة الاولمبية الثانية عشرة قبل يومين.



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وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد فرضت حظرا تاما على الرياضيين الروس والبيلاروس، قبل أن ترفع الحظر في مارس الماضي، وسمحت للرياضيين من البلدين بالمنافسة كمحايدين في المسابقات الدولية بشرط ألا يدعموا الصراع في أوكرانيا.