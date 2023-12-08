دفع نسق مشاريع تحسين البنية التحتية المدرسية محور لقاء وزير التربية بهيئة المهندسين المعماريّين

مثل دفع نسق المشاريع الجارية والمبرمجة لتحسين البنية التحتية المدرسية، محور لقاء وزير التربية محمد علي بوغديري اليوم الجمعة، بوفد ممثّل عن هيئة المهندسين المعماريّين بالبلاد التونسية، تتقدمه رئيسة الهيئة ليلى بن جدّو.



وأكّد وزير التربية خلال هذا اللقاء دعمه للمهندسين المعماريين في ما يتّصل بحلّ الإشكاليات المطروحة على مستوى إنجاز مشاريع البنية التحتية بالمؤسسات التربوية، ومراجعة النّصوص الترتيبية المتعلقة بمجال البنايات المدنية، "التي لم تعد تستجيب لمتطلّبات المرحلة ولا تتلاءم مع أولويّات الوزارة وتوجّهاتها في مجال تطوير الفضاء المدرسي والارتقاء به إلى معايير الجودة"، وفق بلاغ للوزارة.





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ونوّه الوزير بأهمّية دور المهندسين المعماريين كشركاء فعليّين في مشاريع الوزارة وتأهيل الفضاء المدرسي من خلال تصاميم معماريّة مبتكرة ومحفّزة للمتعلّمين والإطار التربوي.



كما تطرّق اللّقاء إلى أبرز مشاغل المهندسين المعماريين المتعاقدين مع الوزارة خاصة ما يتعلق منها بتسوية مستحقّاتهم المالية، وتدارس وضعيّة المهندسين المعماريّين المنتدبين بوزارة التربية في صنف أ2 عوضا عن صنف أ1.



