جوائز الفيفا للأفضل لعام 2023 : تنظيم الحفل يوم 15 جانفي المقبل بلندن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة إقامة النسخة الثامنة لحفل جوائز الأفضل للعام 2023 ' بالعاصمة البريطانية لندن, يوم الاثنين المقبل 15 جانفي المقبل.

وسيكرم الاتحاد الدولي خلال الحفل أفضل لاعب, وأفضل لاعبة, وأفضل مدرب, ومدربة, وأفضل حارس مرمى للرجال والسيدات, بجانب اختيار أجمل هدف /جائزة بوشكاش/, وتشكيلة العالم للرجال, والسيدات, وجائزة خاصة بالمشجعين، وجائزة اللعب النظيف.

وكان "الفيفا" قد أعلن قوائم أسماء المرشحين لكافة فئات الجوائز، ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية القوائم المختصرة للمرشحين والتي شملت ثلاثة أسماء في معظم الفئات، بواقع أربع فئات وهي : مدربو ومدربات المنتخبات الوطنية، وقادة المنتخبات لفئتي الرجال والسيدات، وصحفيون رياضيون، الى جانب مشاركة الجماهير في التصويت الذي تم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للفيفا، وبلغ أكثر من مليون شخص من كل أنحاء العالم.

وتستضيف لندن جائزة الأفضل للمرة الثالثة بعد استضافتها للفعاليات عامي 2016 و2017.

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