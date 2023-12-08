كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يجتمع بممثلي المؤسسات المالية ووكالات التعاون للتنمية المنتصبة بتونس

عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، لقاء تنسيقيا مع ممثلي المؤسسات المالية ووكالات التعاون للتنمية المنتصبة بتونس.



وأعرب كاتب الدولة خلال اللقاء، عن تقدير تونس لمساهمة المؤسسات المالية ووكالات التعاون في دفع مسارها الإصلاحي والتنموي، ومعاضدة الهياكل الوطنية في مواجهة التحدّيات الإجتماعية والإقتصادية، من خلال تنفيذ أو تمويل برامج ومشاريع في مجالات مختلفة.





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كما دعا ممثلي المؤسسات المالية ووكالات التعاون، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى ضرورة التنسيق والتواصل بصفة مستمرّة مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، لإضفاء مزيد من النجاعة في تنفيذ المشاريع ومتابعتها.



من جهتهم، رحّب ممثلو المؤسسات المالية ووكالات التعاون المعتمدة بتونس بهذه المبادرة، معربين عن حرصهم على مزيد توثيق التعاون مع مصالح الوزارة.

