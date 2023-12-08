المنظمة الدولية للهجرة تنظم أنشطة رياضية وثقافية لفائدة النساء التونسيات والمهاجرات

تنظم المنظمة الدولية للهجرة بتونس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية التنمية الثقافية في المرسى مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية يومي 9 و10 ديسمبر 2023 في مركز إيليف ودار الشباب الرياض بجزيرة جربة، لفائدة مجموعة من النساء التونسيات والمهاجرات، بهدف تحسين التماسك الاجتماعي بين البلد المضيف والمهاجرين المقيمين في تونس.



وتأتي هذه المبادرة، حسب ما جاء في بيان صحفي للمنظمة الدولية للهجرة، ضمن إطار مشروع "الرياضة من أجل الإدماج جميعا" الممول من مؤسسة اتحاد الجمعيات الأوروبية لكرة القدم للطفولة.





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وتسفيد خلال اليوم الأول من التظاهرة، 20 مرأة تونسية ومهاجرة من تدريب حول تصميم وتنفيذ أنشطة للأطفال إضافة إلى التعرف على المؤسسات الرياضية، وذلك "بهدف إنشاء بيئة شاملة داخل دور الشباب، حيث يمكن للنساء أن يلعبن دورًا فعّالًا في إحياء الأنشطة الرياضية للأطفال".



وتشارك المستفيدات من البرنامج خلال اليوم الثاني في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية التي تشجع على التواصل والتفاعل بين مختلف أعضاء المجتمع.



وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز مشاركة المرأة بشكل عادل في المجتمع وتوفير النماذج الإيجابية للأطفال في تونس بالإضافة إلى تسليط الضوء على فوائد التماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية في تحسين الصحة النفسية ورفاهية النساء والأطفال.

