وزير التعليم العالي ومدير المكتب الإقليمي لليونسكو يتفقان على مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير مع مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدّة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالرباط، ايريك فالت، على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وفق ما جاء في بلاغ نشر مساء الخميس على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" .



وأكّد بوكثير، حسب ذات البلاغ الصادر إثر لقاء الطرفين صباح أمس بمقر الوزارة ، في خصوص التعاون بين تونس والمنظمة، على تركيز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامها على المكوّنين الذين يساهمون بشكل جوهري في نقل المعارف إلى الطلبة في مختلف المراحل الدراسيةمبرزا في هذا السياق الأهمية التي توليها تونس للرأس المال البشري.



وأكّد بوكثير، حسب ذات البلاغ الصادر إثر لقاء الطرفين صباح أمس بمقر الوزارة ، في خصوص التعاون بين تونس والمنظمة، على تركيز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامها على المكوّنين الذين يساهمون بشكل جوهري في نقل المعارف إلى الطلبة في مختلف المراحل الدراسيةمبرزا في هذا السياق الأهمية التي توليها تونس للرأس المال البشري.

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كما شدّد على ضرورة تنمية الكفاءات للمتعلّمين والمتعلمات، ودعم قدرات الإناث منهن خصوصا بهدف توفير فرص أوفر لتحسين تشغيلهنّ وإدماجهن في سوق الشغل.

واستعرض في جانب آخر، استراتيجية الوزارة والاهتمام الذي توليه لموضوعي التحوّل الرقمي والحدّ من تداعيات المتغيرات المناخية .



ودعا كذلك إلى أخلقة الذكاء الاصطناعي وتوفير الآليات اللاّزمة للاستفادة من ايجابياته والانتباه إلى الآثار السلبية التي يمكن أن تترتّب عن استعمالاته ، لافتا إلى أنّ الوزارة قامت بتركيز لجنة من الجامعيين والخبراء تعمل على اليقظة والاستشراف في هذا المجال.



وحضر اللقاء كل من المسؤولة على قطاع التربية بفرع المنظمة بتونس سامية بن علي والأمين العام المساعد باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة عصام الوحيشي وعدد من إطارات الوزارة .