وزير الخارجية يبحث مسيرة علاقات التعاون الثنائي والوضع في فلسطين مع نائب رئيس مجلس النواب الروماني

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار يوم الخميس ، نائب رئيس مجلس النواب الروماني لوسيان نيكولاي بوده ،وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى رومانيا.



وتم خلال اللقاء إستعراض مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتطلع إلى مزيد الارتقاء بها لما فيه مصلحة الجانبين. كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون البرلماني من خلال إعادة تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية من الجانبين،حسب بلاغ للوزارة نشرته ليل الخميس

وتبادل وزير الخارجية مع المسؤول البرلماني الروماني " وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وخصوصا القضية الفلسطينية وما يعيشه الشعب الفلسطيني من مأساة ومعاناة متفاقمة.



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وفي هذا الخصوص، ذكر نبيل عمار بموقف تونس الثابت المساند للشعب الفلسطيني ولقضيته. كما أكد على الحاجة المُلحّة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني ودعم جهوده في استرداد كافة حقوقه.