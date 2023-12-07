وزير الصحة يطلع على ظروف إقامة الجرحى الفلسطينيين المقيمين بمستشفى شارل نيكول والرابطة ويوصي بحسن التكفل بهم

أدى وزير الصحة علي المرابط مساء أمس الأربعاء زيارة ميدانية إلى قسم جراحة العظام بكل من المستشفى الجامعي شارل نيكول والمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة وذلك للاطمئنان على حالة جرحى العدوان الصهيوني على غزة، وفق بيان صادر مساء اليوم الخميس عن الوزارة.



واطلع وزير الصحة على ظروف إقامتهم، موصيا بحسن التكفل بالجرحى الفلسطينيين. كما، زار، وزير الصحة، بالمناسبة، قسم الولدان بمستشفى شارل نيكول للاطلاع على ظروف العمل حيث أوصى بإدخال القسم الجديد حيّز الاستغلال في أفضل الآجال.





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من جهة أخرى، التقى الوزير بالإطارات الطبية وشبه الطبية بمستشفى الرابطة وفريق الاستمرار واستمع لمشاغلهم المهنية، مثمنا ما يبذلونه من مجهودات لتأمين الخدمات الصحية للوافدين على المؤسسة.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أدى يوم الأحد الماضي زيارة إلى جرحى العدوان على غزة في عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.

يذكر أن طائرة عسكرية وصلت مساء الأحد الماضي إلى تونس على متنها جرحى فلسطينيين ضحايا العدوان على قطاع غزة لتلقي العلاج في المصحات والمستشفيات العمومية.



وأكد رئيس الجمهورية أكد خلال اجتماع يوم 29 نوفمبر الماضي بقصر قرطاج، مع وزير الصحة علي مرابط، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعبد اللطيف شابو، رئيس الهلال الأحمر التونسي أن استقبال الأشقاء الفلسطينيين في تونس يعكس رغبة الشعب التونسي، مشيرا إلى "أن التضامن ليس تضامنا بالبيانات ولكنه تضامن فعلي".



وأوصى رئيس الجمهورية بمواصلة الجسر الجوي من المساعدات التي قدّمها الشعب التونسي للأشقاء في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي.