باجة:حجز كميات كبيرة من السميد والماء المعدني فى حملة مراقبة نوعية بتبرسق ورفع 238 مخالفة اقتصادية خلال شهر نوفمبر (الادارة الجهوية للتجارة)

افاد مدير الجودة والتجارة بالادارة الجهوية للتجارة بباجة عبد القادر بن فرج اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان حملة المراقبة النوعية التى تم القيام بها بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة اسفرت عن حجز كميات كبيرة من السميد بلغت 5526 كلغراما وكميات من المواد المدعمة الاخري وقرابة عشرة الاف لتر من الماء المعدني مضيفا ان هذه الحملة المنفذة اول امس ركزت على المواد المدعمة واسفرت ايضا عن رفع 8 مخالفات.

من جهة اخري تبين احصائيات تحصل عليها مكتب "وات" بباجة اليوم من الادارة الجهوية للتجارة انه تم رفع 238 مخالفة اقتصادية بعد قيام 84 فريقا مشتركا للمراقبة الاقتصادية ب1637 زيارة لمختلف المحلات والاسواق بكامل تراب ولاية باجة خلال شهر نوفمبر المنقضي وتعلقت المخالفات خاصة بالترفيع فى الاسعار والبيع المشروط واخفاء البضائع والامتناع عن البيع والاشهار الكاذب وسجلت هذه المخالفات فى قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم والاعلاف .كما تم فى نفس الفترة حجز 108 قنطارا من الفارينة المدعمة وكميات من الحليب والزيت النباتي المدعم والسكر ومواد مختلفة.



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