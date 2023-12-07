"مباراة الهلال السوداني لا تقبل القسمة على اثنين وسنسعى للفوز من اجل استعادة حظوظنا في التاهل " (مدرب النجم الساحلي)

اكد عماد بن يونس مدرب النجم الساحلي انه لم يعد من خيار لفريق جوهرة الساحل سوى تحقيق الفوز امام الهلال السوداني من اجل محو خيبة الجولتين الفارطتين وتامين 3 نقاط ثمينة من شانها تعزيز حظوظ النادي في مشوار التاهل الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا.





واوضح بن يونس خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء يوم الخميس بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس تحسبا للقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا والمقرر الجمعة بداية من الساعة الثامنة ليلا (س20) ان "الجهاز الفني للفريق حاول التركيز على النواحي الذهنية والنفسية لتجاوز خيبة الهزيمة التي مني بها الفريق في مباراة الاسبوع المنقضي ضد بيترو اتليتيكو الانغولي حيث كانت مباراة سيئة بكل المقاييس وننتظر ردة فعل قوية من اللاعبين وبذل قصارى الجهد لاسعاد الجماهير".



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وتابع مدرب النجم الساحلي ان "لقاء الهلال السوداني غدا هو بمثابة مباراة كاس ولابد من تحقيق نتيجة ايجابيىة وتحقيق الانتصار الاول في المسابقة ويتعين على اللاعبين استمثار الضغط المسلط عليهم ايجابيا من اجل رفع التحدي رغم اننا ننتظر مباراة متوازنة بالنظر الى القيمة الفنية للمنافس ولا اعتقد ان النجم سيقدم مباراة اسوا من تلك التي قدمها في مواجهة بيترو اتليتيكو الانغولي ".

وشدد بن يونس انه "تم التركيز في التدريبات الاخيرة على العمل الهجومي وامام المرمى حيث ان اللاعبين مطالبون باكثر نجاعة من اجل تحويل الفرص المتاحة الى اهداف" قائلا "لدينا ثقة كبيرة في امكانياتهم واظهار قوة شخصيتهم وتقديم مردود غزير في اللقاء المرتقب في مهمة لن تكون سهلة بالنظر الى تقارب مستوى مختلف اندية المجموعة الثالثة ".

وفي خصوص تواصل خوض النجم الساحلي لمقابلاته خارج اولمبي سوسة اكد بن يونس ان "عامل الميدان لم يعد له تاثير على اداء الفريق والاهم في لقاء الهلال السوداني هو تحقيق الفوز والسعي لاستغلال نقاط ضعف الهلال السوداني".

ومن جهته اشار لاعب النجم الساحلي محمد ادم الورتاني الى ان "كل عناصر الفريق كان لها حديث جماعي حول هزيمتي الجولتين الاولى والثانية ويحدونا عزم كبير لرد الفعل وتحقيق الانطلاقة الحقيقية في هذه المسابقة بمناسبة مباراة الغد ضد الهلال السوداني ونتمنى ان تكون النجاعة الهجومية في الموعد ".

وختم الورتاني قائلا "قطعنا وعدا على انفسنا من اجل بذل اقصى المجهودات لرد الاعتبار والفوز في المباراة المرتقبة".