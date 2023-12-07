أيام قرطاج المسرحية 2023: مسرحية  "220 وحدة سكنية" تُعيد كتابة التاريخ الإيفواري في فترة التسعينات

سجّلت دولة الكوت ديفوار حضورها في الدورة الرابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية (2-10 ديسمبر 2023)، ضمن المسابقة الرسمية لهذه التظاهرة، بعرض حمل عنوان "220 وحدة سكنية - لوحة تاريخية ايفوارية" للمخرج "سليمان سو"، وهو العرض الافريقي الوحيد في مسابقة هذه الدورة.



ويُعيد المخرج في هذا العمل الذي دام عرضه 105 دقائق عرض التاريخ السياسي للكوت ديفوار في التسعينات وما ترتّب عنه من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة. وتدور الأحداث حول الصراع السياسي القائم في تلك الفترة حول من سيخلف الرئيس الراحل "فيليكس هوفويت بوانيي" الذي حكم البلاد من 1960 حتى وفاته سنة 1993والنشوة الشعبية التي أعقبت الانقلاب الذي أطاح بالرئيس "هنري كونان بيدييه" سنة 1999، دون التغافل أيضا عن التطرق إلى موجة الميز العنصري التي يتعرّض إليها الإيفواريون.





...



ويُشير عنوان المسرحية "220 وحدة سكنية" إلى أكبر تجمع سكني يضمّ موظفين وعمال وطلبة، وهي تعتبر إحدى التجمعات التي عرفت عديد الأحداث وظلت محفورة في ذاكرة الايفواريين.

وقد جاء هذا العمل ثريا في شكله ومحتواه، فكانت الموسيقى والأغاني سماته الرئيسية، فعبّرت عن الصراع السياسي المحتدم في تلك الفترة، والذي مزّق وحدة الشعب الايفواري فانقسم المواطنون في ما بينهم ايديولوجيا وسياسيا واحتدّت نسبة الفقر واستفحل العنف والجريمة في المجتمع.

وعبّر المخرج عن جملة هذه القضايا من خلال توظيف أساليب السخرية السوداء والإضحاك وهما من التقنيات الغالبة على هذا العرض الذي تضمّن أيضا مواقف تراجيدية تعكس ما مرّ به هذا البلد من فترات حالكة وحروب أهلية عصفت بالبلاد، قبل أن يعمّه السلام في السنوات الأخيرة مما انعكس إيجابا على النمو الاقتصادي والاجتماعي.