توزر: الملتقى الدولي الأول "الماء في الصحراء" محاولة لتشخيص الوضع وتقديم الحلول بمشاركة أساتذة جامعيين ومؤسسات بحثية

تحتضن مدينة توزر يومي 6 و7 ديسمبر الجاري الملتقى الدولي الأول "الماء في الصحراء" بتنظيم من شركة المركب الصناعي والتكنولوجي بقابس ضمن أنشطتها العلمية بالتعاون مع عدة مؤسسات جامعية وبحثية وبمشاركة أجنبية مغاربية ومن فرنسا وذلك مساهمة منها في تجسيم أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وخاصة الهدف السادس المتعلق بالماء والتطهير وفق ما أوضحه عبد الرزاق الجدي الرئيس المدير العام للمركب.



وأضاف المصدر ذاته أن الملتقى العلمي يكرم من خلال برنامجه أحد علماء جهة الجريد وهو العلامة ابن الشباط المتخصص في تقسيم وتوزيع مياه واحات الجريد، حيث يشارك نحو مائة باحث وأستاذ جامعي ومهنيون وطلبة على مدى يومين لتباحث الوضع المائي في تونس والعالم وتثمين استغلال المياه المستعملة في مجالات حيوية كالسياحة والصناعة.

ويتناول كذلك موضوع النجاعة والتحول المائي مع ابراز نتائج البحث العلمي المتصلة بقطاع المياه عبر 40 مداخلة علمية ومعرض ملصقات تتضمن اما نتائج بحثية أو مشاريع منجزة في مجال الماء.



ويسعى الملتقى وفق الرئيس المدير العام للمركب الصناعي والتكنولوجي بقابس الى تعميم وسائل التفكير والبحث بين جميع البلدان حول موضوع الماء لأهميته وذلك فضلا عن سعي المركب الى انشاء مرصد دولي للمياه في المناطق الجافة والبحث عن مصادر تمويل لإنجاز مشاريع بحثية تتصل بترشيد استهلاك المياه وخاصة استغلال المياه غير التقليدية من خلال التحلية وتنقيتها واستعمالها في المجالات الصناعية والسياحية والصناعات الثقيلة.ويصف في هذا السياق الأستاذ الجامعي الخبير في الموارد الجوفية ومدير عام مركز البحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية حكيم قبطني وضعية المياه في تونس بالصعبة لمرور البلاد بفترات جفاف ووصول إيرادات المياه بالسدود الى مستوى متدن (0,8 مليار متر مكعب) مع تجاوز استغلال المائدة الجوفية مستوى 3 مليار متر مكعب في السنة بما يعني أن 75 بالمائة من المياه المستعملة متأتية من المائدة الجوفية.وأوضح أن مناطق الجنوب الغربي (ولايتا توزر وقبلي) تستغلان الطبقة العميقة من المياه بشكل جعل المائدة تنزل الى طبقات أكثر عمقا مما يطرح إشكاليات استخراج المياه وارتفاع تكلفته مشيرا الى أن هذه الطبقة تتميز بملوحة المياه المرتفعة (5 غ/ل) وهي تطرح اشكالا في استغلالها لذلك يطرح الملتقى كيفية استغلال هذه الموارد ومحاولة تنسيق العمل مغاربيا باعتبار وجود طبقات مائية مشتركة.ويمثل الملتقى العلمي حسب رأيه مناسبة للتقييم العلمي بوجود خبراء من البلدان المغاربية وخاصة تقييم الاستعمال الحالي لتحقيق التنمية المستدامة خاصة وأنها مياه جيوحرارية قابلة لتوليد الطاقة غير أنها مكلفة من ناحية الاستخراج تتطلب تمويلات ضخمة واستعمال الطاقة البديلة لتخفيف تركز الملح بها للحد من تكلفة الري بالنسبة الى الفلاح.ولفت في ما يتعلق بالمياه غير التقليدية بوجود قرابة 300 مليون متر مكعب من المياه المستعملة في محطات التطهير لا يستغل منها سوى 5 بالمائة في المجال الزراعي بسبب عدم صلاحيتها للزراعة اذ تتطلب معالجة دقيقة وخاصة المعالجة الثلاثية. وتسعى تونس الى استغلال هذه المياه في غضون 2050 وفق تأكيده.من جهته قال الدكتور عمر بالعيد عن جامعة الزنتان بليبيا إن المحافظة على المياه من التلوث وترشيد استخدامها ووضع رؤية استراتيجية لتطوير القطاع هي مسؤولية جماعية لضمان الامن المائي للأجيال القادمة موضحا أن المختصين يدقون نواقيس الخطر للاهتمام بهذا المجال لإشعار الحكومات والجهات المسؤولة بعدم الاستنزاف والترشيد.واوضح أن الوضع في ليبيا لا يختلف عن الوضع في محيطها الجغرافي من حيث الندرة رغم توفرها على أحواض مائية مع البلدان المجاورة ومياه جوفية تحتم تسخير إمكانيات مالية كبيرة لاستخراجها.