تنسيقسة القوى الديمقراطية التقدمية تجدد المطالبة بإلغاء المرسوم 54

طالبت مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية من منظمات وأحزاب وشخصيات، ومنتدى القوى الديمقراطية (قوى معارضة) ، مجددا بالغاء المرسوم 54 الذى وصفته بالزاجر لحرية الرأي والتعبير والصحافة ، مؤكدة تضامنها مع كل السياسيين والصحفيين والمحامين والمدونين الذين حوكموا على معناه



واتهمت السلطة ، وفق بيان أصدرته اليوم الأربعاء على خلفية مثول المحامية دليلة مصدق والاعلامي برهان أمام التحقيق، بالسعي الى إحكام قبضتها على كل منافذ الحياة السياسية ، معتبرة أن مواصلة هذا التمشي "القمعي لن يفلح في إطالة مسار الاستبداد والدكتاتورية "

كما أعربت عن تمسكها بحق أي مواطن تونسي في التعبير عن رأيه في الشأن العام والمساهمة في البحث عن حلول للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها ، وممارسة حقه في الاحتجاج والتظاهر والإضراب باعتبارها مكاسب افتكها الشعب التونسي بنضاله وتضحياته وحقوقا تكفلها كل المواثيق الدولية.



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تجدر الإشارة الى أن المحامية دليلة مصدق عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين مثلت رفقة الاعلامي برهان بسيس أمس أمام التحقيق على اثر تصريحات أدلت بها ، في القضية المعروفة لدى الرأي بالعام بقضية التآمر على أمن الدولة والتى منع القضاء التداول في خصوصها إعلاميا بسبب تواصل الأبحاث وحفاظا على سير التحقيق وسريته