تسجيل ملف النقش على المعادن على قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو

تم يوم أمس الثلاثاء تسجيل ملفّ "النّقش على المعادن: الفنون والمهارات والممارسات" على القائمة التمثيليّة للتراث الثقافي اللامادّي للإنسانيّة لدى اليونسكو (اتفاقية 2003)، بالاشتراك مع 9 دول عربية وهي: العراق والجزائر ومصر وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسعودية والسودان واليمن.



وجاء هذا التسجيل، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، في اجتماع اللجنة الحكومية الدُولية لمنظمة اليونسكو يوم 5 ديسمبر 2023 في دورتها الثامنة عشرة، والتي تنعقد حاليًا في "جمهورية بوتسوانا"، وبذلك يرتفع عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الثقافي اللامادي للإنسانية لدى اليونسكو لـ7 عناصر وهي: فخار سجنان (2018)، النخلة (2019)، الكسكسي (2020)، طرق الصيد بالشرفية (2020)، فنون الخط العربي (2021)، الهريسة (2022) وأخيرا النقش على المعادن (2023).





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وقد تولّى المعهد الوطني للتراث الإعداد العلميّ للملفّ تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافيّة، بإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" وبتنسيق جمهورية العراق.



ويترجم تسجيل هذا الملفّ رسالة تفاهم واحترام بين الشعوب العربية حيث يسلط الضّوء على جملة المهارات والأساليب الفنيّة المرتبطة بمعالجة الذّهب والفضّة والنّحاس والاستخدامات المعدنيّة ذات أبعاد فنيّة وحرفيّة واقتصاديّة، وهو ما تكشف عنه ممارسة النّقش اليوم بعدد من المدن والمراكز الحضريّة التقليديّة بتونس مثل مدينة تونس العتيقة والقيروان وصفاقس وجربة.







