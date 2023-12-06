البرلمان يستكمل المصادقة على اعتمادات المهمات الخاصة من مشروع ميزانية سنة 2024

استكمل مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الصباحية اليوم الاربعاء، المصادقة على الاعتمادات المرصودة للمهمات والمهمات الخاصة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ، بالتصويت على نفقات طارئة غير موزعة ونفقات التمويل.



وصادق البرلمان على المهمة الخاصة بالنفقات الطارئة وغير الموزعة من ميزانية الدولة للسنة القادمة، بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض 7 التصوت.





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وتقدر اعتمادات التعهد في ب 2 مليار و279 مليونا و884 دينارا، واعتمادات الدفع بمليار و680 مليونا و226 ألف دينار.



كما صادق البرلمان على نفقات التمويل بموافقة 125 نائبا واحتفاظ 6 نواب ورفض 8 آخرين. وتقدر اعتمادات التعهد ب 6 مليار و838 مليون دينار واعتمادات الدفع ب6 مليار و838 مليون دينار.



وشدد رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة في نهاية الجلسة، على توفر الأغلبية الضرورية قبل الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، خلال الجلسة العامة المسائية.