فريد بن جحا: الاحتفاظ بشخص في الجم من أجل المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية

احتفظت قوات الأمن بالجم من ولاية المهدية بشخص بتهمة المضاربة غير المشروعة بمواد غذائية أساسية بعد حجز 960 كلغ من العجين الغذائي بصندوق سيارة كان يقودها، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا.



وأوضح بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن أعوان الأمن تحروا مع سائق سيارة ا الذي عترف بأنه اقتنى كمية من العجين الغذائي دون فواتير من شركة تبيع المواد الغذائية بالجملة بالمكنين من ولاية المنستير بسعر دينار واحد للكلغ وبأنه سيتولى بيعها بـ 5ر1 دينار بمدينة الجم بالمهدية.

وأذن ممثل النيابة العمومية بالمهدية بفتح محضر بحث وبالإحتفاظ بالسائق من أجل المضاربة غير المشروعة بينما تم تسليم البضاعة المحجوزة لمصالح وزارة التجارة لضخها في الأسواق المنظمة، وفق نفس المصدر.

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