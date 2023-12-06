نحو إحداث لجنة قيادة مشتركة بين الجانب التونسي والبريطاني تعنى بتنفيذ برنامج اللّغة الأنجليزيّة الجديد

مثّل إحداث لجنة قيادة مشتركة بين الجانب التونسي والبريطاني تعنى بتنفيذ برنامج اللّغة الأنجليزيّة الجديد و بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال التّربية وتوسيعها، أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء وزير التربية محمد علي البوغديري بسفيرة بريطانيا بتونس هيلين وينترتون حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك





وتناول اللقاء الذي حضرته مديرة المركز الثقافي البريطاني بتونس جيل كوتس تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في مجال تكوين الأساتذة المتفقّدين و المكوّنين وتبادل الخبرات في بيداغوجيا التّدريس



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وأعرب الطّرفان عن رغبتهما في توسيع آفاق التّعاون في ميدان تعزيز الكفاءات المهنية ومضاعفة التّكوين وتطوير الموارد البيداغوجية باللغة الإنجليزية مع العمل على تطوير البرامج التي تمّ تنفيذها في إطار التّعاون الثنائيّ بين وزارة التربية والجانب البريطاني



كما عبّرت سفيرة بريطانيا بتونس عن فخرها واعتزازها بالشراكة والعمل مع وزارة التربية و بنجاح البرامج المشتركة بين البلدين مشيدة بتميز مشروع "مدرسة الفرصة الثانية" هذا المشروع الرائد الذي مكّن من الاحاطة بالتلاميذ المنقطعين ومساعدتهم على الرّجوع إلى مقاعد الدراسة