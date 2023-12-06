وزير الخارجية يلتقي ممثلين عن الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة

مثلت أنشطة الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والسبل الكفيلة بمزيد النهوض بالاستثمارات الخارجية، أبرز محاور استقبال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار يوم الثلاثاء، لرئيس هذه الغرفة خليل الشايبي، والذي كان مصحوبا بكلّ من الكاتب العام والمدير العام للغرفة.



وذكرت الوزارة في بلاغ نشرته ليلة الثلاثاء، أن اللقاء" مثل فرصة لاستعراض الدور الذي تقوم به الخارجية في إطار تطوير الدبلوماسية الاقتصادية حسب مقاربة تفاعلية مع المؤسسات الاقتصادية التونسية من القطاعين العام والخاص".

وقد تمّ الاتّفاق على مواصلة التنسيق بين الوزارة والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة وعلى تحديد برنامج عمل مشترك للفترة القادمة.



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