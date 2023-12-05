الديوان الوطني التونسي للسياحةيوضح شروط الانتفاع بتدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

أوضح الديوان الوطني التونسي للسياحة شروط الانتفاع بتدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي بهدف العمل على مزيد حوكمة وترشيد الإجراءات المتعلقة بكيفية انتفاع منظمي التظاهرات السياحية بدعم من صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي بعنوان سنة 2024.



ودعا الديوان الوطني التونسي للسياحة، في بلاغ، كافة الهياكل، التّي تعتزم تنظيم تظاهرات سياحيّة إلى ضرورة إيداع ملفاتهم الإدارية والفنية وإرفاقها بمطلب باسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وذلك بمكتب الضبط المركزي للديوان بعنوانه 01 شارع محمد الخامس تونس.





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ويشترط على المنظمين إيداع هذه الملفات وجوبا قبل 06 أشهر من تاريخ تنظيم التظاهرة. ويعتبر ختم مكتب الضبط المركزي للديوان الوطني التونسي للسياحة المرجع الوحيد لإثبات تاريخ وصول الملف، مع العلم وأن الوثائق المستوجبة متوفرة بالرابط الإلكتروني

events@discovertunisia.com



وأكد الديوان الوطني التونسي للسياحة، أن المطالب التي ترد خلافا للشروط آنفة الذكر تعتبر ملغاة بصفة آلية.



وبين الديوان، أنه على كافة الهياكل التي تعتزم تنظيم تظاهرات سياحية خلال الفترة التي تسبق الآجال المحددة أعلاه (6 أشهر) والراغبة في الإنتفاع بدعم من صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي، ضرورة الإتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال والاستقبال التابعة للديوان وذلك عبر الربيد الإلكتروني التالي: events@discovertunisia.com ورقم الهاتف: 71105551







