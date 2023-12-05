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تصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم للسيدات - المنتخب التونسي الى نهائيات المغرب 2024

Publié le Mardi 05 Decembre 2023 - 18:23 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تاهل المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات الى نهائيات كاس امم افريقيا "المغرب 2024" وذلك عقب تعادله اليوم الثلاثاء في برازافيل مع المنتخب الكونغولي 1-1 في اياب الدور الاخير من التصفيات.
وقد جاء هدف المنتخب التونسي عن طريق اللاعبة صابرين اللوزي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.
وكان المنتخب التونسي فاز في لقاء الذهاب (5-2).
وسبق للمنتخب التونسي للسيدات ان شارك في نهائيات كاس امم افريقيا سنتي 2008 بغينيا الاستوائية و2022 في المغرب.


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