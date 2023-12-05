تصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم للسيدات - المنتخب التونسي الى نهائيات المغرب 2024

تاهل المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات الى نهائيات كاس امم افريقيا "المغرب 2024" وذلك عقب تعادله اليوم الثلاثاء في برازافيل مع المنتخب الكونغولي 1-1 في اياب الدور الاخير من التصفيات.

وقد جاء هدف المنتخب التونسي عن طريق اللاعبة صابرين اللوزي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وكان المنتخب التونسي فاز في لقاء الذهاب (5-2).

وسبق للمنتخب التونسي للسيدات ان شارك في نهائيات كاس امم افريقيا سنتي 2008 بغينيا الاستوائية و2022 في المغرب.

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