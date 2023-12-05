تصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم للسيدات - المنتخب التونسي الى نهائيات المغرب 2024

تاهل المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات الى نهائيات كاس امم افريقيا "المغرب 2024" وذلك عقب تعادله اليوم الثلاثاء في برازافيل مع المنتخب الكونغولي 1-1 في اياب الدور الاخير من التصفيات.
وقد جاء هدف المنتخب التونسي عن طريق اللاعبة صابرين اللوزي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.
وكان المنتخب التونسي فاز في لقاء الذهاب (5-2).
وسبق للمنتخب التونسي للسيدات ان شارك في نهائيات كاس امم افريقيا سنتي 2008 بغينيا الاستوائية و2022 في المغرب.
وقد جاء هدف المنتخب التونسي عن طريق اللاعبة صابرين اللوزي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.
وكان المنتخب التونسي فاز في لقاء الذهاب (5-2).
وسبق للمنتخب التونسي للسيدات ان شارك في نهائيات كاس امم افريقيا سنتي 2008 بغينيا الاستوائية و2022 في المغرب.
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