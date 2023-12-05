تونس تحتضن المؤتمر الدولي العلمي الثالث تحت عنوان "الخدمة الاجتماعية في الوطن العربي بين إشكالية الاعتراف وواقع الممارسة".

تحتضن تونس يومي 05 و06 ديسمبر الجاري المؤتمر الدولي العلمي الثالث الذي ينظمه مركز الدراسات الاجتماعية بليبيا بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، تحت عنوان "الخدمة الاجتماعية في الوطن العربي بين إشكالية الاعتراف وواقع الممارسة".



يشارك في هذا الملتقى الذي ينظم للمرة الثالثة في تونس العديد من الكفاءات الجامعية والبحثية العربية من ليبيا وتونس وسلطنة عمان وسوريا وجمهورية مصر العربية والجزائر.





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ويتناول هذا المؤتمر بالدرس عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بخصوصيات الخدمة الاجتماعية في المجتمعات العربية والدور الذي تضطلع به المؤسسات البحثية والاستشرافية في المجال الاجتماعي والاقتصادي للإحاطة بالرأس المال البشري على مستوى الوطن العربي وضرورة مواكبة العاملين بالمجال الاجتماعي والتربوي للتطورات الحاصلة على مستوى المجتمعات العربية وأثرها على مستقبل الأسرة.



كما يدور النقاش خلال هذا المؤتمر حول آليات تنفيذ السياسات الاجتماعية في الدول العربية وأهمية ملاءمتها واحتياجات الفئات الهشة ومحدودة الدخل للحد من الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز قدرات الأفراد على التعويل على الذات.



وفي هذا السياق، قدمت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية سندس المنصر السملالي اليوم الثلاثاء مداخلة حول "دور مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في دعم مشهد الحماية الاجتماعية في تونس"، مؤكدة حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على الرفع من أداء منظومة الحماية الاجتماعية نحو تكريس الحقوق الدستورية الأساسية لكل التونسيين دون استثناء.