الدّورة الثّالثة للحوار الأمني بين تونس واليابان تنعقد اليوم بتونس

استقبل نبيل عمّار، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، الثلاثاء، بمقر الوزارة أكيرا سوجييارا ، السّفير المكلّف بالتّعاون الدّولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية، الذّي يترأّس وفد بلاده في أشغال الدّورة الثّالثة للحوار الأمني بين تونس واليابان التّي تنعقد اليوم بتونس.



ونوّه الوزير ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الثلاثاء، بمتانة العلاقات بين البلدين، معربا عن الرغبة التي تحدو الجانب التّونسي في مزيد تدعيم التعاون الثنائي وتنويعه ليشمل مختلف المجالات ذات الأولوية للبلدين بما فيها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة من خلال إجراء حوار صريح يتناول الأسباب العميقة والحقيقية وراء الأعمال الإرهابية من أجل مكافحة هذه الآفة بشكل فعّال.





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ومن جهته، أعرب رئيس الوفد الياباني عن ارتياح بلاده لمستوى التعاون بين تونس واليابان ، مجددا استعداد حكومته لمواصلة التّعاون الثنائي وتطويره في شتّى المجالات بما فيها التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.



