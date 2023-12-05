وزير التربية يلتقي المكتب التنفيذي المنتخب للنقابة الخصوصية لمتفقدي المدارس الابتدائية

تناول اللقاء الذي جمع وزير التربية محمد علي بوغديري بالمكتب التنفيذي المنتخب للنقابة الخصوصية لمتفقدي المدارس الابتدائية يوم أمس الاثنين بمقر الوزارة، عددا من المطالب التي تهمّ السلك والمضمّنة بلائحته المهنيّة.





وأفاد بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة التربية، أن المطالب التي طرحت في هذا اللقاء "ستمثّل محور اشتغال مشترك بما ينعكس إيجابا على واقع المدرسة الابتدائية ويرسم لها آفاقا أفضل".



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وثمّن وزير التربية بالمناسبة، الدور الهام للمتفقدين في مجال مهامهم البيداغوجية تصوّرا وتنفيذا ومتابعة ميدانية وفي وضع التصورات والخطط الكفيلة بتطوير أداء المنظومة التربوية.

وحضر اللقاء رئيس الديوان شكري التيساوي الكاتب العام للنقابة الهادي الحمداوي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشي وعدد من إطارات الوزارة.

















