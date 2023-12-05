تونس تسجل من سنة 2017 الى 2021 تراجعا هاما في عدد الولادات الجديدة بنسبة تفوق 23 بالمائة (معهد الاحصاء)

سجلت تونس خلال السنوات من 2017 الى 2021 تراجعا هاما في عدد الولادات الجديدة في مختلف جهات الجمهورية بنسبة فاقت 23 بالمائة، وفق ما كشفه المعهد الوطني للإحصاء.



وأشار المعهد في النشرية الإحصائية السنوية لتونس ان عدد الولادات الجديدة قد بلغ سنة 2021 اكثر من 160 الف ولادة مقابل اكثر من 209 الاف ولادة خلال سنة 2017.





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وسجلت ولايتا صفاقس وتونس اكبر عدد من الولادات خلال ذات الفترة باعتبارهما من اكثر الولايات الآهلة بالسكان، حيث بلغ عدد الولادات في الجهتين خلال سنة 2021 اكثر من 13 الف ولادة جديدة بكل ولاية.

ومن شان هذا التراجع ان يؤثر بشكل كبير على الهرم السكاني في تونس، الذي يتجه نحو التهرم خاصة بعد انتهاء مرحلة الانتقال الديمغرافي في سنة 2010

في المقابل سجل عدد عقود الزواج في تونس ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بلغت نسبته 9 بالمائة، ليبلغ عدد الزيجات حسب المعهد، اكثر من 71 الف سنة 2021 مقابل 65 الف سنة 2020.

ورغم هذا التطور الإيجابي فان النسق العام يتجه نحو الانخفاض اذ تراجع عدد الزيجات بحوالي 25 بالمائة خلال الخمس سنوات (2017 / 2021) لينخفض من 95 الف سنة 2017 الى 71 الف زيجة في سنة 2021.

كما كشفت ذات الاحصائيات ارتفاعا هاما لعدد الوفيات خلال سنة 2021 الى اكثر من 107 الاف وفاة مقابل حوالي 80 الف وفاة خلال سنة 2020.

ويعود هذا التطور الكبير المقدر بأكثر من 33 بالمائة أساسا الى ارتفاع الوفيات بسبب جائحة كوفيد 19 التي راح ضحيتها منذ ظهور الجائحة في سنة 2020 الى الان حوالي 29,500 شخص حسب احصائيات لوزارة الصحة.