تمكنت الوحدات التابعة للحرس الوطني بالاشتراك مع وحدات أمنية بجهتي قبلي وبنزرت من القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليهما بالسجن لمدة سنة واحدة لكل منهما، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني.



فقد تمكنت دورية مشتركة بين أحد مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بقبلي ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بقبلي من الإطاحة بشخص مفتش عنه من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.





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كما قامت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني ببنزرت وماطر بمشاركة مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني ببنزرت من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنه أحكام بالسجن لمدة سنة واحدة.



وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

