رئيس الدولة يزور مصنع السكر بباجة

أدّى رئيس الدولة، قيس سعيّد، الثلاثاء، زيارة فجئية إلى ولاية باجة تفقد، خلالها، مصنع السكر بمدينة باجة، المتوقف عن الانتاج منذ الأسبوع المنقضي. ويواجه المصنع صعوبات ماليّة متراكمة منذ سنوات.



وأفاد الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة السكر، زيدان المدنى، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ رئيس الدولة تعهد بدراسة وضع شركة السكر وأكّد أنّها خط أحمر اعتبارا أنّ الشركة /أحد مدخرات الدولة، التى يجب المحافظة عليها /.





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واستمع رئيس الدولة، قيس سعيّد، بالمناسبة إلى عمّال الشركة، الذّين اشتكوا وضعياتهم الإجتماعية والإقتصادية الصعبة نتيجة الأزمات المتكررة، التى تعيشها الشركة منذ سنوات اعتبارا لتردى التجهيزات ولوضعيتها المالية.



وتجدر الاشارة الى ان الشركة التونسيّة للسكر بباجة تأسّست منذ سنة 1961 وتعد من أعرق المؤسّسات الصناعيّة بالجهة. وتوفر الشركة نصف حاجيات تونس من مادّة السكر. وكانت تعد من أهم الشركات بالجهة على مستوى الطّاقة التشغيلية القارّة والموسميّة لكنها تعيش، منذ سنة 2016، أزمات متعددة ومنها رفض الديوان التونسي للتجارة ترويج كميّات من السكر سنة 2016 واندلاع حريق بمخازنها سنة 2017 أدّى إلى خسائر كبيرة إضافة إلى تراكم الديون.

وأكّدت مصادر مختلفة أنّ رئيس الدولة قام بجولة بعدد من النقاط الاخرى بمدينة باجة.