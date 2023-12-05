Babnet

تعيين سليم الزواري في خطة مدرب أول لمستقبل الرجيش

Publié le Mardi 05 Decembre 2023 - 08:44 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلن مستقبل الرجيش الناشط ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تعيين سليم الزواري في خطة مدرب أول على رأس الإطار الفني لفريق أكابر الكرة القدم.

واضاف النادي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان سليم الزواري سيباشر مهامه بداية من اليوم الثلاثاء بالملعب البلدي برجيش.
ويعيش مستقبل الرجيش ازمة نتائج بعدما عجز عن تحقيق الانتصار خلال مبارياته الثماني الاولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ليقبع في المركز الاخير بنقطتين من تعادلين و6 هزائم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 278241


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*