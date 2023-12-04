بنزرت: ازالة 94 موضع انتصاب فوضوي و 6 خيام و تنفيذ 17 عملية حجز مختلفة

نفذت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت خلال الايام الثلاثة الاخيرة مجموعة حملات رقابية شملت بالخصوص عددا من الفضاءات العمومية بمنطقتي بنزرت المدينة وجرزونة،ومنها بالخصوص مناطق بنيقرو وحسن النوري وسوق الصدقاوي ومحيطه وساحة الرائد البجاوي ،وذلك في إطار اعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والتصدي للانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي،بحسب ما افاد به مصدر امني مسؤول مراسل "وات " بالجهة .



واسفرت هذه الحملات الرقابية ،مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ومراكزها المحلية بمعية المصالح الامنية عن ، ازالة 94 موضع انتصاب فوضوي و 6 خيام تعمد اصحابها تركيزها بالطريق العام و حجز 300 كلغ من الملابس المستعملة و الأحذية و تنفيذ 17 عملية حجز مختلفة لكميات من الالواح الخشبية و الحديدية.





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ولاحظ المصدر ذاته ان هذه الحملات متواصلة حرصا على تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء وحماية المناخين الاجتماعي والمهني بالمناطق المستهدفة من كل تجاوز .

