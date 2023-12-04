وكالة حماية الشريط الساحلي تستعد لإنجاز أشغال حماية المنطقة الممتدة من قمرت إلى قرطاج من الإنجراف الساحلي

أعلنت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أنه سيتم الانطلاق في إجراءات طلب العروض والشروع في إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي من الانجراف في المنطقة الممتدة من ڤمرت إلى قرطاج وذلك خلال منتصف سنة 2024.



وفي هذا الإطار، استقبل المدير العام بالنيابة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، الاثنين، وفدا رفيع المستوى من الصندوق السعودي للتنمية بمناسبة الانتهاء من الدراسة التمكيلية لمشروع "حماية الشريط الساحلي من الانجراف بخليج تونس : المنطقة الممتدة من ڤمرت إلى قرطاج" المموّل بقرض من الصندوق السعودي للتنمية.





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وتم خلال الجلسة عرض نتائج الدراسة التكميلية للمشروع والاتفاق على المراحل القادمة. وستشمل الأشغال حوالي 12 كلم من الشريط الساحلي على مستوى المنطقة الممتدة من ڤمرت إلى قرطاج بكلفة تقدر ب 70 مليون ريال سعودي.



وحضر جلسة العمل ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وثلة من إطارات الوكالة وأعضاء من مكتب الدراسات.



ويذكر أن البنك الدولي قد كشف في تقرير سنة 2021، في تقييمه للتكاليف الاقتصادية المرتبطة بتآكل المناطق الساحلية في منطقة المغرب العربي، أن تآكل المناطق الساحلية في تونس يكلف تونس خسارة تعادل نحو 2،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي ما يقدر بأكثر من 1،1 مليار دولار سنويا.