"أيام أصوات السينمائية" في دورة خاصة بالمقاومة النسائية الفلسطينية والتونسيات العاملات في القطاع الفلاحي من 7 إلى 9 ديسمبر 2023

تنظم جمعية "أصوات نساء" من 7 إلى 9 ديسمبر 2023 تظاهرة "أيام أصوات السينمائية" وهي دورة مهداة للمقاومة النسائية الفلسطينية وللنساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس. وتقام عروض الدورة يوميا بداية من الخامسة مساء في المقهى الثقافي "Biblio’thé"في لافايات بالعاصمة.



ووفق بلاغ صادرعن المنظمين، تهدف هذه التظاهرة إلى عرض ومناقشة ثلاثة أفلام تجمع بين المقاومة النسائية الفلسطينية ونضال النساء التونسيات من أجل انتزاع حقوقهن في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار تقاطع القضية النسوية مع كل القضايا الإنسانية. إذ أن النضال من أجل الأرض يتجلى بأشكال وأساليب مختلفة، "حيث تقاوم النساء الفلسطينيات الاستعمار الصهيوني الغاصب، فيما تقاوم النساء التونسيات الأنظمة الرأسمالية النيوليبرالية وسياسات التقشف وتوجيهات الصناديق الدولية".





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وتفتتح التظاهرة مساء الخميس بعرض الفيلم الروائي الطويل «1000 ليلة» (103 دقائق) للمخرجة مي مصري تليه حلقة نقاش مع الضيوف.

وتدور وقائع الفيلم زمن أحداث صبرا وشاتيلا في الثمانينات، من خلال قصة ليال، وهي معلمة شابة من نابلس تقبع في السجون الإسرائيلية، وقد حُكم عليها بالسجن 8 سنوات بتهمة اعتداء لم تشارك فيه. تشترك في زنزانة النساء الإسرائيليات المحكوم عليهن بالحقوق العامة وتتعود تدريجياً على عالم السجون. لكنها تكتشف أنها حامل. ورغم كل الصعاب، قررت الاحتفاظ بالطفل.



ويتضمن برنامج اليوم الثاني عرض الفيلم الوثائقي "احكي يا عصفورة" (90 دقيقة) للمخرجة عرب لطفي ومقابلة عبر الإنترنت مع المقاومة الفلسطينية ليلى خالد وحلقة نقاش مع الضيفين منية قاري وغادة شرّاد.

ويروي الوثائقي قصة عدد من المناضلات الفلسطينيات من جيل السبعينات منهن ليلى خالد، وتيريز هلسة، ووداد قمري وغيرهن وتجربتهن في المقاومة من أجل فلسطين.



وتختتم التظاهرة مساء السبت بعرض الفيلم الوثائقي "حيواتهن" وهو من إنتاج جمعية أصوات نساء تليه حلقة نقاش مع العاملات في القطاع الفلاحي والصحفي عيسى زيادية.

ويصور الفيلم مجموعة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي اللواتي يروين قصصهن ومعاناتهن من ظروف العمل ومن الأجر والصحة النفسية وعلاقتهن بالدولة وسياساتها.

