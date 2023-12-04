منوبة: إيداع أربعة أشخاص السجن من اجل التنقيب على الاثار

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة نهاية الأسبوع المنقضي بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة أطراف كونوا وفاقا ينشط في التنقيب على الكنوز بعدة مناطق بالجمهورية، تمكنت وحدات الفرقة العدلية بمنطقة الامن الوطني بمنوبة ، بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بمنوبة، ومركز الأمن الوطني بالمرناقية، والإرشاد والمصلحة الجهوية لمكافحة الارهاب بمنوبة من الإيقاع بهم تباعا.



وأوضح مسؤول امني لوكالة تونس افريقيا للانباء ، انه على اثر بلوغ معلومات حول قيام ثلاث أشخاص بالمرناقية بالتنقيب على الآثار، وبالتحقيق معهم تم التوصل لهوية شخص رابع اصيل معتمدية دوار هيشر ، حيث تم نصب كمين محكم له ، والقبض عليه وبحوزته الة متطورة لكشف المعادن والكنوز تحت الأرض.





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وبينت التحقيقات انه يقوم يقوم باستغلال الالة في عديد المناسبات مقابل مبلغ 500 دينار عن كل عملية بعدة أماكن على غرار باجة، شباو، تالة، سيدي ثابت، جمال، مجاز الباب، عين دراهم، القيروان، سليانة وزغوان، كما تواصل معه العديد بغاية استغلال الآلة للكشف عن المعادن النفيسة بمنازلهم.

وباستشارة النيابة تم الاحتفاظ بهم واحالتهم على انظار التحقيق ،حيث صدر قرار بالإيداع بالسجن في حقهم جميعا.

