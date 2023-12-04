وزارة التجهيز تضبط رزنامة التوقيت الشتوي لنشاط الجسر المتحرك ببنزرت بعد استئناف نشاطه اليوم الاثنين

ضبطت وزارة التجهيز والإسكان رزنامة التوقيت الشتوي لنشاط الجسر المتحرك ببنزرت بعد ان استأنف نشاطه بصفة عادية اليوم الاثنين.



وأفادت وزارة التجهيز في بلاغ لها، ان العمل بالتوقيت الشتوي يتواصل حتّى يوم 31 ماي 2024 وفق الرزنامة التالية





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الفتحة القارة الأولى: يقع الانطلاق في عملية فتح الجسر المتحرك على الساعة الخامسة صباحا (5.00)



الفتحة القارة الثانية: يقع الانطلاق في عملية فتح الجسر المتحرك على الساعة الثامنة والنصف ليلا (20.30)



الفتحات الليلية: يقع الانطلاق في عملية فتح الجسر المتحرك ابتداء من الساعة الثامنة والنصف ليلا (20.30) إلى الساعة الخامسة صباحا (5.00) حسب الطلب وكلما اقتضى الأمر.



وكشفت الوزارة أن بقية الأشغال المتمثلة في تركيز منظومة حديثة للمراقبة والحماية من الحرائق تنتهي في آجالها التعاقدية المقدرة في 30 جانفي 2024.



وذكّرت الوزارة ان الجسر المتحرك ببنزرت استأنف نشاطه بعد إتمام أشغال وضع المنظومة الأوتوماتيكية به والتي انطلقت يوم 2 أكتوبر 2023



