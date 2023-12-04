وزيرة الأسرة تُصدر قرارا بإحداث لجنة فنيّة لإرساء آليّات التعهّد بالأطفال في وضعيات صعبة

أصدرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قرارا بإحداث لجنة فنيّة لإرساء آليّات التعهّد بالأطفال في وضعيات

صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.



وتُكلّف هذه اللجنة حسب هذا القرار الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية يوم الجمعة غرّة ديسمبر 2023 مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 باقتراح الإجراءات والتدابير في إطار تصور شامل للتعهّد بالأطفال في وضعيّات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة يشمل مختلف القطاعات وبمتابعة تنفيذ وتقييم التصورات والإجراءات والتدابير المقترحة.



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وتتكوّن هذه اللجنة، التي تترأسها وزيرة الأسرة، من أعضاء ممثلين عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والماليّة والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والشباب والرياضة والشؤون الثقافيّة والتكوين المهني والتشغيل، إلى جانب ممثل عن وزارة الأسرة وممثل عن مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل والمندوب العام لحماية الطفولة ومُمثِلَيْن عن المراكز المندمجة للشباب والطفولة ومُمثِلَيْن عن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الطفل.

