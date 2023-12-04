Babnet

بطولة العالم للملاكمة للاواسط والوسطيات - التونسية ملكة الخليفي تحرز برونزية وزن 60 كلغ

Publié le Lundi 04 Decembre 2023 - 12:25 قراءة: 0 د, 25 ث
      
احرزت التونسية ملكة الخليفي الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 60 كلغ ضمن بطولة العالم للملاكمة للاواسط والوسطيات التي اقيمت بالعاصمة الارمينية ايريفان من 21 نوفمبر الماضي الى 4 ديسمبر الجاري.

وتفوقت ملكة الخيفي في مباراتها الاولى على البيلاروسية ماريا بليزنوك قبل ان تخسر في المقابلة الثانية ضمن الدور نصف النهائي امام الروسية كيرا لينوفا.
يذكر ان الملاكمة التونسية كانت ممثلة خلال هذه البطولة العالمية بثلاثة ملاكمين اخرين هم معتز بالله الهمامي (وزن 48 كلغ) وادم دغمان (وزن 54 كلغ) ومحمد ريان الحيزاوي (وزن 52 كلغ).
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 278195


babnet

All news...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*