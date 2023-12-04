كأس الكونفدرالية الافريقية: سيف الدين الجزيري هداف مع الزمالك المصري امام أكاديمية سوار الغيني

الهدف الثالث للزمالك

سيف الدين الجزيري 🇦🇹🇦🇹🇦🇹 pic.twitter.com/VPm6mjpH1d — Mohamed El Ghandour🇦🇹🇦🇹❤️ (@malhiss7) December 3, 2023

ساهم المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري في فوز فريقه الزمالك المصري على أكاديمية سوار الغيني برباعية نظيفة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.وأحرز سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في المباراة التي أقيمت أمس الأحد بالقاهرة عند الدقيقة 51 بعد تمريرة من زميله نبيل دونغا.