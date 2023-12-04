كأس الكونفدرالية الافريقية: سيف الدين الجزيري هداف مع الزمالك المصري امام أكاديمية سوار الغيني

ساهم المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري في فوز فريقه الزمالك المصري على أكاديمية سوار الغيني برباعية نظيفة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.
وأحرز سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في المباراة التي أقيمت أمس الأحد بالقاهرة عند الدقيقة 51 بعد تمريرة من زميله نبيل دونغا.
وأحرز سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في المباراة التي أقيمت أمس الأحد بالقاهرة عند الدقيقة 51 بعد تمريرة من زميله نبيل دونغا.
الهدف الثالث للزمالك— Mohamed El Ghandour🇦🇹🇦🇹❤️ (@malhiss7) December 3, 2023
سيف الدين الجزيري 🇦🇹🇦🇹🇦🇹 pic.twitter.com/VPm6mjpH1d
ويحتل الزمالك المصري صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط متقدما على نادي أبوسليم الليبي وساغرادا اسبيرانسا الأنغولي (3 نقاط لكل منهما) فيما يقبع أكاديمية سوار الغيني في المركز الرابع والأخير بـلا رصيد.
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