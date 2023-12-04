وزير الصحة يتباحث مع نظيره بدولة الإمارات العربية سبل تفعيل أعمال اللجنة المشتركة في المجال الصحي

شارك وزير الصحة علي المرابط أمس الأحد في الجلسة الافتتاحية "ليوم الصحة" على مستوى وزراء الصحة، بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (كوب 28) الذي تنتظم فعالياته بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



والتقى وزير الصحة علي المرابط، بهذه المناسبة بنظيره بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الرحمان بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، حيث تناول اللقاء سبل مزيد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال الصحي وتفعيل أعمال اللجنة المشتركة في المجال.





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كما مثل التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية محور لقاء جمع وزير الصحة علي المرابط بنظيره وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، حيث تم بحث أوجه التعاون في المجال الصحي، والتركيز على ما يتم إنجازه في مجال عمليات إجلاء الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينين لإستقبالهم في المؤسسات الإستشفائية التونسية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

