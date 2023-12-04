البطولة الدنماركية: الدولي التونسي الياس العاشوري يحرز هدفا جديدا

أحرز الدولي التونسي الياس العاشوري هدفا جديدا في البطولة الدنماركية لكرة القدم خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه آف سي كوبنهاغن أمام ضيفه آرهوس بنتيجة 1-2.



وجاء هدف الياس العاشوري الذي ذلل به الفارق في الدقيقة 58 ليرفع رصيده الى 4 اهداف منذ انطلاق البطولة الدنماركية في موسمها الجديد 2023-2024.

ويحتل نادي آف سي كوبنهاغن المركز الثاني بعد مضي 17 جولة برصيد 33 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر بروندبي.



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Le GOLASO de Elias Achouri hier avec Copenhague ! 🇹🇳 pic.twitter.com/stbVVfLYzD — Actu Foot Tunisie (@ActuFootTunisie) December 4, 2023