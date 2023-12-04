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البطولة الدنماركية: الدولي التونسي الياس العاشوري يحرز هدفا جديدا

Publié le Lundi 04 Decembre 2023 - 09:20 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أحرز الدولي التونسي الياس العاشوري هدفا جديدا في البطولة الدنماركية لكرة القدم خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه آف سي كوبنهاغن أمام ضيفه آرهوس بنتيجة 1-2.

وجاء هدف الياس العاشوري الذي ذلل به الفارق في الدقيقة 58 ليرفع رصيده الى 4 اهداف منذ انطلاق البطولة الدنماركية في موسمها الجديد 2023-2024.
ويحتل نادي آف سي كوبنهاغن المركز الثاني بعد مضي 17 جولة برصيد 33 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر بروندبي.
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