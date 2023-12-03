توصيات المشاركين في الندوة الفكرية حول الملكية الفكرية وحقوق التأليف

اختتمت مساء السبت ندوة الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، التي التأمت على مدى يومين بصفاقس، بالإعلان عن جملة من التوصيات منها بالخصوص الدعوة إلى تأسيس جمعية على غرار ما يوجد في عدة بلدان العالم لرعاية حق النسخ الورقي والالكتروني وذلك إيمانا بضرورة حماية حقوق المؤلف بإصلاح علاقته بالقارئ خاصة بالنسبة للكتاب المدرسي.



وأكد المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس بالاشتراك مع دار محمد علي الحامي للنشر، على أن مستقبل حقوق التأليف وضمان هذه الحقوق هو رهين الديمقراطية نظرا لعلاقتها بالحرية واحترام الحقوق والواجبات. وشددوا على أهمية أن تضمّن النقابات والهياكل المهنية في قوانينها الأساسية الحق في الدفاع عن الملكية الفكرية وحقوق التأليف لمنظوريها وأن تدعو لذلك هياكل مختصة في مجال القانون للعمل على تنفيذ ذلك.





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وفي هذا السياق أوصوا ببعث تنسيقية بين منظمات المجتمع المدني لحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين، واقترحوا التنسيق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لتنظيم دورات للتعريف بهذه الحقوق وإيجاد آليات لحمايتها، باعتبارها تعد حقا من حقوق الإنسان.

وتضمنت التوصيات التي سيرفعها المنظمون إلى سلطة الإشراف، دعوة إلى التمييز الإيجابي للناشرين الجدد وتشجيعهم سيما من "لهم بصمة خاصة" وذلك بتخصيص منحة لهم من وزارة الشؤون الثقافية تحصص للمدققين اللغويين والرسامين الذين يشتغلون مع الناشرين الناشئين.

وبما أن الملكية الفكرية تهم كل الأعمال الإبداعية، فقد طالب المشاركون في الندوة، المبدعين بإنجاز صور ورسوم إبداعية معبرة عن حضارتنا وخصائصنا الثقافية بل الاقتصار على الأخذ من الحضارات الأخرى في علاقة بالصورة (المرافقة للنصوص في الكتب) ودلالاتها.

وأكدوا في هذا السياق على ضرورة إعطاء الصورة قيمة ملموسة في كتب الأطفال في اقتناءات وزارة الشؤون الثقافية والحرص على سلامة اللغة في الكتب عامة وخاصة في كتب الأطفال نظرا لدور الكتاب في نحت شخصية الطفل.

وأبرز المشاركون في ختام الندوة أهمية إعادة الاعتبار للكتاب والمطالعة مجددين الدعوة إلى بعث المركز الوطني للكتاب على غرار ما هو معمول به في عديد الدول المتقدمة، كما دعوا وزارة التربية إلى إعادة المكتبات المدرسية لما لها من دور هام في تأطير التلاميذ وتثقيفهم وتوعيتهم وبناء العقول وتطوير معارفهم.