تعيين سلمى المولهي في خطة نائبة رئيس الاتحاد الدولي للتنس

تم تعيين سلمى المولهي رئيسة الجامعة التونسية للتنس في خطة نائبة رئيس الاتحاد الدولي للتنس على هامش اجتماع مكتبه التنفيذي الذي انعقد مؤخرا بمدينة ملقة الاسبانية.





واعربت سلمى المولهي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد عن اعتزازها بهذا المنصب الهام الذي ستعمل على توظيفه من اجل مواصلة الجهد في اتجاه تطوير رياضة التنس في تونس ودعم مكانتها على الصعيدين الافريقي والدولي من خلال مزيد استضافة الدورات والبطولات العالمية خصوصا في اصناف الشبان مضيفة "لقد ارتفع عدد دورات الشبان التي احتضنتها تونس خلال السنوات الاخيرة من 4 الى 17 دورة موزعة على كامل تراب الجمهورية وهو ما ساعد في نظري على مزيد رفع مستوى اللاعبين واللاعبات التونسيين وتحسين البنية الرياضية وساهم ايضا في جلب موارد مالية للدولة التونسية بالعملة الصعبة".



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وتابعت انها ستسعى بالتوازي مع ذلك الى مواصلة تفعيل دور الاكاديمية الافريقية الدولية للتنس قائلة في هذا السياق "لقد بذلت جهودا كبيرة حتى يتم اختيار تونس مقرا لهذه الاكاديمية وساحاول خلال الفترة القادمة مزيد تفعيل دورها على مستوى استقطاب نخبة لاعبي القارة الشبان ومن بينهم افضل اللاعبين التونسيين الواعدين عبر التكفل بتدريباتهم ودراستهم واقامتهم".

ومن جهة اخرى، اوضحت سلمى المولهي ان اختيارها كأول امراة افريقية وعربية لتقلد هذا المنصب وتعيينها ايضا رئيسة للجنتي التناصف ورواد اللاعبين واللاعبات بالاتحاد الدولي للتنس يقيم الدليل على ما تحظى به المراة التونسية من ثقة وتقدير صلب الهيئات الدولية بشكل عام وما تتمتع به من سمعة متميزة صلب مواقع القرار والتسيير بالهياكل الرياضية العالمية على وجه الخصوص.

يذكر انه أعيد انتخاب سلمى المولهي في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتنس للفترة النيابية (2023-2027) خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت خلال شهر سبتمبر الماضي بمدينة كانكون المكسيكية.