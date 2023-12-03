بطولة اسبانيا الجولة (15) : ريال مدريد ينتزع الصدارة مجددا بفوزه على غرناطة 2ـ0

انتزع ريال مدريد صدارة البطولة الاسبانية لكرة القدم مرة اخرى بفوزه على ضيفه غرناطة 2ـ0 امس السبت ضمن منافسات الجولة الـ 15 من المسابقة.

تقدم ريال مدريد عن طريق براهيم دياز في الدقيقة 25، ثم اضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وهو الفوز الثاني عشر للنادي الملكي ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الاول متقدما بفارق الاهداف فقط على جيرونا المتصدر السابق الذي كان قد فاز على ضيفه فالنسيا 2 ـ 1.

في المقابل تجمد رصيد غرناطة عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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