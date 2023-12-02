بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة السادسة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت
المجموعة الأولى:
الترجي الرياضي - مولدية بوسالم 3 - 0
المجموعة الأولى:
الترجي الرياضي - مولدية بوسالم 3 - 0
بومهل البساتين - مستقبل المرسى 2 - 3
نادي حمام الأنف - النادي الاولمبي القليبي 0 - 3
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 18 6
2-الاولمبي القليبي 11 6
3 -مولدية بوسالم 10 6
4- مستقبل المرسى 9 6
5-نادي حمام الانف 4 6
6-بومهل البساتين 2 6
المجموعة الثانية
سعيدية سيدي بوسعيد - النادي الصفاقسي 0 - 3
فتح حمام الاغزاز - النجم الساحلي 0 - 3
اتحاد النقل الصفاقسي - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 0
الترتيب ن ل
1-النادي الصفاقسي 17 6
2-سعيدية سيدي بوسعيد 12 6
3-اتحاد النقل الصفاقسي 11 6
--النجم الساحلي 11 6
-جمعية اتصالات صفاقس 3 6
5-فتح حمام الغزاز 0 6
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