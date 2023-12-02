بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة السادسة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت



المجموعة الأولى:

الترجي الرياضي - مولدية بوسالم 3 - 0



...



بومهل البساتين - مستقبل المرسى 2 - 3

نادي حمام الأنف - النادي الاولمبي القليبي 0 - 3





الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 18 6

2-الاولمبي القليبي 11 6

3 -مولدية بوسالم 10 6

4- مستقبل المرسى 9 6

5-نادي حمام الانف 4 6

6-بومهل البساتين 2 6







المجموعة الثانية

سعيدية سيدي بوسعيد - النادي الصفاقسي 0 - 3

فتح حمام الاغزاز - النجم الساحلي 0 - 3

اتحاد النقل الصفاقسي - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 0





الترتيب ن ل

1-النادي الصفاقسي 17 6

2-سعيدية سيدي بوسعيد 12 6

3-اتحاد النقل الصفاقسي 11 6

--النجم الساحلي 11 6

-جمعية اتصالات صفاقس 3 6

5-فتح حمام الغزاز 0 6