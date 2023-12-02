بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة النخبة لكرة اليد التي جرت اليوم السبت:
نادي كرة اليد بجمال - النجم الساحلي 24 -31
مكارم المهدية - الترجي الرياضي 30 - 31
نادي كرة اليد بجمال - النجم الساحلي 24 -31
مكارم المهدية - الترجي الرياضي 30 - 31
بعث بني خيار - النادي الافريقي 28 - 29
سبورتينغ المكنين - النادي الهلالي 32 - 29
الاتحاد التميمي - نادي ساقية الزيت 23 - 26
شبيبة الشيحية - نسر طبلبة 22 - 25
وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 45 15
2-النادي الافريقي 40 15
3-نادي ساقية الزيت 34 15
4- النجم الساحلي 32 15
5-بعث بني خيار 31 15
6-الاتحاد التميمي 29 15
-مكارم المهدية 29 15
8-سبورتينغ المكنين 27 15
9-نادي كرة اليد بجمال 26 15
10-شبيبة الشيحية 23 15
11-النادي الهلالي 22 15
12-نسر طبلبة 21 15
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