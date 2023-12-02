بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة النخبة لكرة اليد التي جرت اليوم السبت:



نادي كرة اليد بجمال - النجم الساحلي 24 -31

مكارم المهدية - الترجي الرياضي 30 - 31



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بعث بني خيار - النادي الافريقي 28 - 29

سبورتينغ المكنين - النادي الهلالي 32 - 29

الاتحاد التميمي - نادي ساقية الزيت 23 - 26

شبيبة الشيحية - نسر طبلبة 22 - 25



وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 45 15

2-النادي الافريقي 40 15

3-نادي ساقية الزيت 34 15

4- النجم الساحلي 32 15

5-بعث بني خيار 31 15

6-الاتحاد التميمي 29 15

-مكارم المهدية 29 15

8-سبورتينغ المكنين 27 15

9-نادي كرة اليد بجمال 26 15

10-شبيبة الشيحية 23 15

11-النادي الهلالي 22 15

12-نسر طبلبة 21 15