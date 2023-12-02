في افتتاح أيام قرطاج المسرحية: طلبة المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف يرفعون شعار "رجع الفاك"

رفع مجموعة من الطلبة المسرحيين بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف شعارا مكتوبا على لافتة تضمن عبارات "المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف مسؤولية الجميع / رجّع الفاك".



وأفاد عدد من طلبة هذا المعهد الحاضرين ضمن كوكبة المشاركين في الدورة 24 من أيام قرطاج المسرحية (2 - 10 ديسمبر) أنهم اختاروا رفع هذا الشعار في افتتاح التظاهرة لما يكتسيه هذا الحدث الهام من متابعة إعلامية كبرى، "وهي مناسبة أيضا للفت انتباه كبار المسرحيين حول الوضعية الحالية للمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف المغلق منذ سنة 2020".





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ودعا الطلبة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بالإسراع في ترميم المعهد وإعادة فتحه من جديد، مؤكدين أن ظروف التدريس التي يتلقونها في قاعات بمعاهد عليا مجاورة لا تتلاءم وطبيعة الفن المسرحي وخصوصياته.



ولاقت هذه الحركة الرمزية من طلبة المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف صدى إيجابيا من الفنانين المسرحيين التونسيين الذين عبّروا عن مساندتهم المطلقة لتحركات هؤلاء الطلبة. كما طالبوا بالإسراع في إعادة فتح أبواب المعهد أمام مرتاديه من الطلبة والباحثين المسرحيين.