الشركة الوطنية للنقل بين المدن تكسو خمس حافلات من أسطولها بصور تثمن الخصائص الثقافية والمعمارية لجزيرة جربة

بادرت الشركة الوطنية للنقل بين المدن بإكساء خمس حافلات من أسطولها بصور تثمن الخصائص الثقافية والمعمارية لجزيرة جربة.

وأوضحت وزارة النقل، وفق ما نشرته، السبت، أن هذه الخطوة تأتي تفاعلا مع الحدث الدولي المتمثل في إدراج جزيرة جربة ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو، وإضفاء البعد الحضاري على قطاع النقل، إلى جانب دوره الاجتماعي والاقتصادي.



كما يأتي ذلك، "في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها وتنويع قنواتها الاتصالية، ومساهمة منها في الترويج للوجهات السياحية المميزة بتونس".



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وقد أعطى وزير النقل، ربيع المجيدي، إشارة انطلاق هذه الحافلات خلال زيارته إلى المركب الفني ببن عروس التابع للشركة الوطنية للنقل بين المدن، مؤخرا، وفق المصدر ذاته.



وكانت منظمة اليونسكو قد أعلنت يوم 18 سبتمبر 2023، عن إضافت جزيرة جربة التونسيّة إلى قائمتها لمواقع التراث العالمية. وقالت وزارة الشؤون الثقافية في بيان أصدرته يوم 19 سبتمبر 2023، إنه "تم القبول النهائي لملف إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو خلال اجتماعات الدورة الـ 45 الموسعة للجنة التراث العالمي.

