تونس العاصمة: يوم تحسيسي للوقاية من مرض السيدا

في اطار احياء اليوم العالمي لمكافحة مرض السيدا الموافق ليوم 1 ديسمبر من كل عام، نظمت وزارة الصحة اليوم السبت بمحطة القطار المركزية بساحة برشلونة بالعاصمة يوما تحسيسيا للوقاية والتقصي المبكر من مرض السيدا.





وقال الدكتور طارق بالناصرالمدير الجهوي للصحة بتونس، إن هذه الحملة تتضمن العمل على محورين أساسيين ،الأول تحسيسي ويهدف الى توعية الناس بأهمية مقاومة هذا المرض والانتباه الى الأسباب التي تؤدي الى الإصابة به ، والمحور الثاني يقوم على تقصي الإصابة منه من خلال اخضاع الناس الى كشوفات طبية وتحاليل بيولوجية حينية لمعرفة مدى الإصابة بهذا الوباء.



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وافاد المسؤول ان وزارة الصحة كونت لإنجاح هذه الحملة مجموعة من الفرق الطبية المختصة في التثقيف الصحي والتوعية والتحاليل البيولوجية وفي صورة اكتشاف إصابات بهذا المرض يتم على الفور التكفل بالمصاب وتوجيهه للأقسام الطبية المختصة لتلقي العلاجات اللازمة والاحاطة به على جميع المستويات، موكدا ان عمليات التقصي تتم في كنف السرية وغير اسمية".

وأضاف " التعايش مع فيروس السيدا أصبح اليوم ممكنا امام تطور المقاربات العلاجية لهذا المرض وخاصة في حالات اكتشاف الفيروس في مراحله الأولى ومن ثمة تكتسي عمليات التقصي المبكر اهمية خاصة في تفادي تعكر الحالة الصحية للمصاب ولحامل الفيروس وأيضا إيقاف انتشار هذا المرض".

وأوضح ان نسبة انتشار مرض السيدا اليوم في تونس لا تتجاوز الواحد بالمائة ، قائلا انها نسبة مشرفة جدا وأفضل حتى من النسب المصرح بها في بعض الدول المتقدمة وهذا نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والهياكل التابعة لها وطنيا وجهويا للحد من هذه الافة المرضية وتداعياتها.