المنتخب الألماني لكرة القدم يحرز لقب كأس العالم لأقل من 17 عاما

توّج المنتخب الألماني اليوم السبت بكأس العالم لكرة القدم لأقل من 17 عاما، اثر فوزه في الدور النهائي على نظيره الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 - 3 ، وذلك بعد نهاية المباراة على نتيجة التعادل 2 - 2.



وكان المنتخب الألماني قد بادر بافتتاح النتيجة في المبارة التي احتضنها ملعب ماناهان بمدينة سوراكارتا الأندونيسية، عند الدقيقة 29 عبر اللاعب باريس برونير قبل ان يضيف زيمله في الفريق نواه دارفيتش الهدف الثاني للـ "المانشافت" في الدقيقة 51. وعاد المنتخب الفرنسي من بعيد بتذليله الفارق في الدقيقة 53 عن طريق سيومن بوابر ثم عدل ماتيس أموقو النتيجة قبل 5 دقائق من نهاية الوقت القانوني.

ويعد هذا اللقب هو الأول في تاريخ المشاركات الست للمنتخب الألماني في كأس العالم لأقل من 17عاما.

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