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رصد رجة أرضية بقوة 6ر3 درجات جنوب شرق ولاية مدنين

Publié le Samedi 02 Decembre 2023 - 17:47 قراءة: 0 د, 13 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل، السبت، رجّة أرضية بقوّة 6ر3 على سلم ريشتر، قرب جنوب شرق ولاية مدنين، وذلك على الساعة 15 و20 دقيقة بالتوقيت المحلي. وحددت التحاليل الاوّلية للمحطّات، التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ب 15ر33 درجة خط عرض و ب 70ر10 درجة خط طول.


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