رافاييل نادال يعلن عودته إلى المنافسات مطلع جانفي المقبل

أعلن لاعب التنس الإسباني رافايل نادال عودته إلى المنافسات مطلع العام المقبل بالمشاركة في دورة بريزبين الأسترالية التي تعتبر من الدورات الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.



وقال نادال، في شريط مصور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "بعد مرور عام من دون خوض أي منافسة، حان وقت العودة. سيتم الأمر في دورة بريزبين الأسبوع الأول من شهر جانفي".

ولم يلعب نادال، الفائز بـ 22 لقبا كبيرا، منذ خسارته أمام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في جانفي الماضي ليتراجع في التصنيف العالمي إلى المركز 663.



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وخضع لاعب التنس الإسباني لعمليتين جراحتين في مرحلة تعافيه الطويلة بحثا عن العودة إلى المنافسات من جديد.

